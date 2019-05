Trotz hohem Wasserstand: Dießener Töpfermarkt findet statt

Nach dem Starkregen in der vergangenen Woche ist der Pegel des Ammersees noch einmal angestiegen.

Der Töpfermarkt findet aber definitiv statt, so der Dießener Bürgermeister Herbert Kirsch. Die Fußgängerunterführung zum See sei zwar überflutet, werde aber zu Beginn des Töpfermarktes am Freitag abgepumpt, so Kirsch.

Bootshaus der Feuerwehr teils unter Wasser

Doch auch wenn der Töpfermarkt wie gewohnt abgehalten wird, eines ändert das Hochwasser am See doch: Die Feuerwehr Dießen wird nicht wie sonst üblich ihren Stand aufbauen können, denn ihr Bootshaus steht zum Teil unter Wasser.