Tölzer Leonhardifahrt vor Rekordkulisse – zwei schwere Unfälle

Über 400 Pferde sind am Vormittag in Bad Tölz mit ihren Reitern und den Mitfahrern in Tracht vom Kurviertel über die Isarbrücke durch den historischen Ortskern auf den Kalvarienberg gezogen. Die Bürgermeister der beteiligten Gemeinden fuhren im Frack und mit schwarzem Zylinder auf einem der Wagen mit.

Gottesdienst unter freiem Himmel

Bei der Leonhardikapelle wurden Pferde, Reiter und die Mitfahrenden gesegnet. Danach versammelten sie sich auf der Wiese hinter der Kapelle zum Gottesdienst. Die Veranstalter hatten ein Sicherheitskonzept umgesetzt, um die Pferdegespanne und die Besucher vor Unfällen zu schützen. Die Polizei war mit über 50 Beamten im Einsatz, ein Sicherheitsdienst achtete drauf, dass die Besucher hinter den Absperrungen blieben.

Reiter stürzt aufs Kopfsteinpflaster

Auf dem Rückweg in die Stadt stürzte ein 34-Jähriger aus Lenggries von seinem Pferd. Wie Stadtpressesprecherin Birte Otterbach dem BR sagte, rutschte dem Pferd gegen 12.30 Uhr auf dem Kopfsteinpflaster in der Innenstadt ein Huf weg. Beim Sturz verletzte sich der Reiter am Kopf und brach sich eine Rippe. "Der Reiter hat jedoch keine schwerwiegende Kopfverletzung", sagte Otterbach. Der Lenggrieser wurde ins Krankenhaus gefahren.

Ein anderer Reiter konnte das Pferd einfangen. Es blieb unverletzt. Zuschauer seien zu keiner Zeit in Gefahr gewesen, so die Stadtpressesprecherin. Wegen des Unfalls musste die Leonhardifahrt für rund 30 Minuten unterbrochen werden.

Pferd bricht tot zusammen

Einen weiteren tragischen Zwischenfall gab es ebenfalls zum Ende der Wallfahrt in der Nockhergasse, als das Pferd eines Gespannes plötzlich Schwächeanzeichen zeigte und tot umfiel. Mitarbeiter der Stadt mussten das Tier mit schwerem Gerät bergen. Warum das Pferd so plötzlich starb, ist unklar.

Zu einigen kleineren Unterbrechungen kam es laut Polizei auch während der Wallfahrt. Die Rettungskräfte des BRK wurden insgesamt mehr als 20-mal zu Menschen gerufen, deren Kreislauf bei den warmen Temperaturen versagte.

Immaterielles Kulturerbe der Unesco

Die Tölzer Leonhardifahrt ist eine der größten Pferde-Wallfahrten in Deutschland und die größte in Oberbayern. Sie wird seit 1772 immer am 6. November begangen, wenn dieses Datum nicht auf einen Sonntag fällt. Traditionell ist an diesem Tag schulfrei. Im vergangenen Jahr ist wurde die Leonhardifahrt als Immaterielles Kulturerbe der Unesco in das deutsche Verzeichnis aufgenommen.