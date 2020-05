Tölzer Knabenchor bangt um seine Existenz

Keine Übung – keine Qualität – keine Auftritte

Die Konkurrenz unter den Knabenchören ist hart. Wenn die Qualität nicht mehr stimmt, gibt es weniger Auftritte auf den großen Bühnen. Seit kurzem ist zumindest Einzelunterricht wieder erlaubt. Dabei steht ein Kind mit dem Rücken zu seinem Gesangslehrer. Beide trennt ein Abstand von rund zehn Metern. Damit sie sich trotzdem in die Augen sehen können, steht ein Spiegel im Raum. Doch auch das ist nur eine Notlösung. Jeder übe für sich allein. Das Ergebnis werde man erst sehen, so Chorleiter Christian Fliegner. So einen Fall habe es noch nie gegeben.

Digitale Chorproben funktionieren nicht

Dazu kommt das Problem, dass viele Kinder derzeit nicht zum Einzelunterricht kommen können. Zwar bieten Fliegner und seine Kollegen Video-Unterricht an, aber Konzertstücke einüben kann man so nicht. Die Zeitverzögerung, bis das Kind das Klavier hört, ist zu lange. Das macht das Musizieren unmöglich. Zu allem Übel verlieren die Kinder auch teilweise die Lust am Singen, denn gerade die Kinder, die erst seit ein paar Monaten dabei sind, hätten nur Digitalunterricht gehabt.

Einzelunterricht ist natürlich weniger interessant, als wenn alle miteinander singen und eine Gaudi haben. Musik soll ja auch Spaß machen. Das fällt halt jetzt total weg." Barbara Schmidt-Gaden, Geschäftsführerin Tölzer Knabenchor

Deswegen bekommen sie jetzt laut der Geschäftsführerin Schmidt-Gaden Kündigungen von Eltern, die sagen, sie könnten ihr Kind leider nicht mehr motivieren.

Große finanzielle Probleme

Der private Chor bekommt zwar Zuschüsse - zum Beispiel von der Stadt Bad Tölz. Um sich finanzieren zu können, braucht der Tölzer Knabenchor aber auch Eintrittsgelder. Alle Auftritte wie beispielsweise in der Elbphilharmonie oder in der Staatsoper mit Star-Dirigent Kirill Petrenko wurden aber abgesagt.

"Bis Sommer ist fast alles abgesagt. Wenn sogar das Weihnachtsgeschäft wegfällt, kann es wirklich sein, dass es an die Existenz geht." Barbara Schmidt-Gaden, Geschäftsführerin Tölzer Knabenchor

Ein zartes Pflänzchen Hoffnung gibt es aber. Nach den Pfingstferien, so hofft der Tölzer Knabenchor, darf vielleicht wieder in Kleingruppen geprobt werden.