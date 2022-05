Tödliches Virus für Hunde im Landkreis Landshut festgestellt

Ein kleiner befestigter Weg zwischen zwei Getreidefeldern, in einer ländlichen Gegend um Landshut. Von hier aus sind in einiger Entfernung nur ein kleiner Bauernhof und ein Wasserturm zu sehen. Wenn Gabi Sinicki mit ihrem Hund hier entlangläuft, muss der eigentlich nicht an die Leine. Ursula heißt die rumänische Mischlingshündin. Sie gehorcht, lässt sich abrufen, bleibt immer in der Nähe. Doch darauf will sich Sinicki, selbst professionelle Hundetrainerin, derzeit nicht verlassen – zumindest dann, wenn der Weg durch einen Wald führt.

Wildschwein-Virus für Hunde tödlich

Schon in Waldnähe muss Ursula an die Leine. Der Grund dafür ist das sogenannte Aujeszky-Virus, das Anfang Mai im nördlichen Landkreis Landshut in einem erlegten Wildschwein nachgewiesen wurde. Für das Wildschwein selbst völlig ungefährlich, führt die Aujeszkysche Krankheit bei Hunden unweigerlich zum Tod. Dass das Virus nach einigen Jahren wieder in der Region festgestellt wurde, sei kein Grund zur Panik, wohl aber ein Weckruf für ohnehin geforderte Vorsicht im Wald, erklärt Sinicki: "In Gebieten, wo es mir erforderlich scheint, nehme ich meine Hunde an die Leine. In einem Waldgebiet will ich einfach sichergehen."

Niederbayern und Oberpfalz stärker betroffen

Die Gegend nördlich von Landshut ist reich an Wäldern, entsprechend viele Wildscheine sind hier unterwegs. Nur bei Ihnen zirkuliert das Virus noch, ansonsten gilt ganz Deutschland seit 2003 als frei von der Aujeszkyschen Krankheit. Nach Angaben des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) tragen konstant rund zehn Prozent der Wildschweine im Freistaat das Virus in sich. Doch es gibt regionale Unterschiede. In Niederbayern und der Oberpfalz ist das Virus stärker im Umlauf auf als in den übrigen Regierungsbezirken.

Hundehalter sollen achtsam sein

Den jüngsten Nachweis hat sich das Landratsamt Landshut deswegen zum Anlass für eine Warnung genommen. Weil das Virus für Hunde so gefährlich ist, wolle die Behörde sensibilisieren, für mehr Achtsamkeit sorgen. Die Aujeszkysche Krankheit sei auch als Pseudowut bekannt, löse bei Hunden zentralnervöse Störungen und starken Juckreiz aus, erklärt Dr. Josef Yun, Leiter des örtlichen Veterinäramtes. Schon binnen Stunden, höchstens aber wenigen Tagen würde die Infektion tödlich enden.

Was das Veterinäramt Landshut Hundehaltern empfiehlt!

Für eine Infektion braucht es nicht zwingend den direkten Kontakt zwischen Hund und Wildschwein. Das Aujeszky-Virus kann auch tagelang in den Ausscheidungen von Wildschweinen überleben. Ausflüge ins Unterholz können deswegen ein erhöhtes Risiko mit sich bringen.

Hunde öfter an die Leine

Mit Hund Ursula an der Leine und auf einem befestigten Waldweg gebe es aber kaum Grund zur Sorge, sagt Hundetrainerin Gabi Sinicki: "Es ist einfach so, dass man vorsichtiger ist als man es normalerweise wäre bei den Spaziergängen. Aber es ist aus meiner Sicht ohnehin selbstverständlich, dass ich meine Hunde dort anleine, wo ich nicht sicher sein kann, dass ich sie zu hundert Prozent unter Kontrolle habe."

Ein kalkulierbares Risiko also. Auf Waldspaziergänge mit Hund verzichten muss folglich niemand, solange die notwendigen Schritte berücksichtigt werden. Und die nötige Kontrolle schützt am Ende nicht nur den Vierbeiner selbst – sondern vielleicht auch den ein oder anderen Waldbewohner.