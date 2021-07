Tödliches Spielplatz-Unglück: "Schlimmeres habe ich nie erlebt!"

Vergangenen Samstag in Augsburg: Gegen 10.45 Uhr hört Alfon Tanushi ein fürchterliches Krachen. Der Restaurantbetreiber zuckt zusammen. Dann hört er Hilfeschreie einer Frau, die vom benachbarten Spielplatz an der Äußeren Uferstraße kommen. Mit mehreren Angestellten rennt er sofort los.

Mutter ruft verzweifelt nach ihrem Kind

„Dort lag ein großer umgestürzter Baum, darunter eine Frau. Ihr Bein war eingeklemmt.“ Schnell sind weitere Helfer zur Stelle. Zu zehnt stemmen sie den schweren Baum nach oben, befreien die darunter liegende Frau. „Sie hat verzweifelt nach ihrem Kind gerufen. Und wir haben es gefunden, eingeklemmt zwischen Baum und Schaukel.“ Aber die Männer schaffen es nicht, den schweren Baum hochzuheben.

Helfer schaffen es nicht schweren Baumstamm anzuheben

Ein Bauarbeiter holt einen Bagger. Mit dem gelingt es schließlich, das kleine Mädchen zu befreien. Wenig später trifft der Rettungswagen ein. Vorsichtig trägt Alfon das schwer verletzte Mädchen in den Krankenwagen. Die Rettungskräfte übernehmen.

Als Alfon später erfährt, dass das 22 Monate alte Kind trotz aller Hilfe im Krankenhaus gestorben ist, ist er geschockt. Das Unglück kann er noch immer nicht fassen. „Etwas Schlimmeres habe ich nie erlebt“.

Ermittlungen laufen auf Hochtouren

Inzwischen hat die Kripo die Ermittlungen aufgenommen. Auch Baumgutachter sollen eingeschaltet werden. Es gilt zu klären, wieso dieser kräftig wirkende Baum so unvermittelt umstürzen konnte. Bisher ist nur bekannt, dass der Baum knapp über dem Boden abbrach und umkippte. Die Wurzeln des Baumes steckten größtenteils noch im Boden.

Unwetter vergangener Wochen könnte Rolle spielen

Thomas Bauer arbeitet als sogenannter Baum-Kontrolleur. Er glaubt, dass die Unwetter der vergangenen Wochen eine Rolle bei dem Unglück gespielt haben könnten. „Gewitterstürme und Starkwindereignisse können auch gesunde Bäume umknicken lassen.“ Dem Fachmann zufolge können Windböen so stark werden, dass der Baum nicht mehr in der Lage ist stabil zu stehen. Dann werden auch gesunde Äste abgerissen und werden zur Gefahr.

Um dem vorzubeugen, werden auch in Augsburg Bäume auf städtischen Grund regelmäßig kontrolliert. Dazu wird ein Abstand von 15 Monaten gewählt, um die Bäume in unterschiedlichen Jahreszeiten begutachten zu können.

Augsburg will Ermittlungen nach Kräften unterstützen

Die Stadt Augsburg hat angekündigt, die Ermittlungen zur Unglücksursache nach Kräften zu unterstützen. Oberbürgermeisterin Eva Weber hatte in einer Mitteilung geschrieben: "Wir sind mit unseren Gedanken und unserer Hilfe an der Seite der Familie". Der Vorfall sei so unfassbar und erschütternd, dass es kaum die richtigen Worte dafür gebe. „Ihnen spreche ich persönlich und im Namen aller Augsburgerinnen und Augsburger unser ganzes Mitgefühl aus. Wir sind an Ihrer Seite und wir sind bei Ihnen mit all unserer Hilfe, die wir als Stadt geben können“, so Weber.