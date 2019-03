Tödliches Familiendrama im Landkreis Straubing-Bogen

Hinter den Mauern eines unscheinbaren Hauses an der B15 in Ascholtshausen hat sich eine schreckliche Familientragödie abgespielt. Ein 41-jähriger Mann soll darin seine 69 und 72 Jahre alten Eltern und seine 37-jährige Schwester umgebracht haben. Sie hatten zusammen in dem Einfamilienhaus gewohnt.

Bruder verständigte Polizei

Der Bruder des Tatverdächtigen, der dort nicht wohnt, hat die Polizei verständigt. Er hatte sich Sorgen gemacht, weil er offenbar schon länger nichts mehr von seinen Eltern oder der Schwester gehört hatte. Daraufhin verschaffte sich die Polizei gewaltsam Zutritt zu dem Einfamilienhaus und stieß auf die drei Leichen.

Vermutlich wurden die drei erschlagen

Die Tatwaffe war laut Polizei ein stumpfer Gegenstand. Was genau, wollte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen noch nicht bekannt geben. Zudem warten die Ermittler auf das Obduktionsergebnis.

Vermutlich lagen die Leichen bereits seit einigen Tagen in dem Haus. Als die Polizei am Vormittag das Grundstück stürmte, wiedersetzte sich der 41-jährige Mann gegen seine Festnahme. Er wehrte sich so heftig, dass er einen Polizisten verletzte und am Ende fixiert werden musste, so die Polizei.

Sonderling mit psychischen Problemen

Mehrere Nachbarn haben unabhängig voneinander erzählt, dass der Sohn des Hauses ein Sonderling sei. Er habe wohl schon länger mit psychischen Problemen zu kämpfen gehabt und sei deshalb bereits in Behandlung gewesen. Das wollte die Polizei noch nicht bestätigen. Ein Rechtsmediziner ist zur Unterstützung der Kripo Straubing vor Ort. Am Dienstag gibt die Polizei weitere Einzelheiten bekannt.