Tödliches Ende einer Beziehung - Prozess in Ingolstadt

Eine 30-jährige Frau ersticht in Neuburg ihren langjährigen Lebensgefährten. Am Landgericht Ingolstadt werden heute die Plädoyers erwartet.

Liebe und Drogensucht

Es war eine fatale Beziehung. Vieles hatte der nunmehr Tote auf sich genommen, um die enge Beziehung zu der Angeklagten am Laufen zu halten. Für sie zog er von einem anderen Bundesland nach Bayern. Jahrelang finanzierte er ihre Drogensucht. Er ließ sie in seiner Neuburger Wohnung leben, kam komplett für ihren Lebensunterhalt auf. Sie blieb bei ihm, weil sie durch ihre Heroinabhängigkeit ihre Arbeit bei Audi verloren hatte und keine Alternative zu der Beziehung sah.

Motiv für den tödlichen Streit im Detail unklar

Eigentlich aber wollte sie nur noch weg von ihm und seinen bizarren Sexualpraktiken. Während sie deshalb mit den Drogen und dann auch mit ihm Schluss machen wollte, wünschte er sich nach ihrer Einschätzung das Gegenteil. Schon lange gab es immer wieder Streit zwischen den beiden. Warum die fatale Beziehung tödlich endete, konnte zuletzt auch das Gericht nicht klären.

Geständnis sehr früh im Prozess

Fest steht, dass die 30-jährige Frau den gut zehn Jahre älteren Mann erstochen hat. Das hat sie sehr früh im Verfahren gestanden. Allerdings beruft sie sich auf Notwehr. Er habe ihr nach dem Leben getrachtet, ließ sie durch ihre Verteidigerin erklären. Auch gegenüber der psychiatrischen Gutachterin hat sich die Angeklagte in diese Richtung geäußert.

Schuldfähigkeit vermindert durch Drogen

Nach der Diagnose der Gutachterin ist die Angeklagte nur vermindert schuldfähig. Sie sei ein Scheidungskind, das schon früh jeden familiären Halt verloren habe. Ihre Persönlichkeitsstruktur bezeichnete die Expertin als emotional instabil. Sie habe narzisstische Tendenzen und nehme deshalb ihre eigenen Bedürfnisse wesentlich wichtiger als die ihrer Mitmenschen. Auch ihren Partner habe sie ausgenutzt. Letztendlich habe aber erst die Abhängigkeit von Opiaten und Alkohol zur Tatzeit zu einer akuten, krankhaften seelischen Störung geführt. Zur Tatzeit hatten sowohl die Angeklagte als auch ihr Opfer jeweils über zwei Promille Alkohol im Blut. Die Frau hatte sich an dem Tag zudem noch zwei Gramm Heroin gespritzt.

Einweisung in Entziehungseinrichtung

Die Gutachterin regte die Unterbringung der Frau in einer Entziehungsanstalt an. Die Expertin räumt einem Entzug gute Chancen ein, vor allem weil die Angeklagte selbst bestätigt hat, diesen Weg einschlagen zu wollen. Der Empfehlung der Psychiaterin wird die Staatsanwaltschaft in ihrem Plädoyer wohl folgen.

Verteidigung plädiert wohl auf Notwehr

Die Verteidigerin hingegen hat erklärt, auf Notwehr plädieren zu wollen. Das entspricht den Angaben ihrer Mandantin. Die Beweislage dafür, dass die Angeklagte selbst von ihrem Partner angegriffen worden ist, ist sehr dünn. Der Gerichtsmediziner hatte keine "nennenswerten Abwehrverletzungen" an der Frau entdeckt. Als zweite Verteidigungsstrategie wird aber auch die Anwältin auf die verminderte Schuldfähigkeit ihrer Mandantin setzen.