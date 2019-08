Tödliches Autorennen von Kalteck: Prozess gegen Raser beginnt

Nach dem tödlichen Unfall bei Kalteck im Landkreis Regen am 14. Juli 2018, beginnt am 14. Oktober der Prozess gegen einen 28 Jahre alten Autofahrer und einen 54-jährigen Motorradfahrer - beide aus dem Landkreis Deggendorf. Das hat das Landgericht Deggendorf heute mitgeteilt. Die beiden sind angeklagt wegen gefährlicher Körperverletzung und in einem Fall mit Todesfolge.

Familienvater stirbt - zehnjähriger Sohn schwer verletzt

Bei dem Unfall wurde ein 38-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Cham getötet und sein zehnjähriger Sohn schwer verletzt. Den 28- und 54-jährigen Rasern wird unter anderem vorgeworfen, sich ein verbotenes Rennen auf der kurvigen Strecke zwischen Bernried (Lkr. Deggendorf) und Achslach (Lkr. Regen) geliefert zu haben.

Der Autofahrer verlor beim Bergabfahren die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er schleuderte in den Gegenverkehr, direkt in das Auto eines 38-Jährigen. Auf dem Beifahrersitz saß der zehnjähriger Sohn, der beim Zusammenprall der Autos lebensgefährlich verletzt wurde. Der Familienvater starb noch an der Unfallstelle. Der Junge überlebte.

39 Zeugen geladen

Insgesamt sollen nach derzeitiger Planung 39 Zeugen und zwei Sachverständige vernommen werden, heißt es in der Mitteilung des Landgerichts. Es sind insgesamt sechs Termine für den Prozess angesetzt.