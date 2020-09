Tödlicher Zusammenbruch in den Tegernseer Bergen

Ein Wanderer aus Stuttgart war am Freitagnachmittag mit einer Gruppe von sechs Bekannten in den Tegernseer Bergen auf dem Weg vom Blankensteinsattel in Richtung Riederecksattel unterwegs. Plötzlich brach der 54-jährige zusammen und rutschte deshalb einige Meter in steilem Wiesengelände ab. Dort blieb er bewusstlos liegen.

Leiche mit Hubschrauber geborgen

Die Bekannten begannen sofort mit der Reanimation und setzten einen Notruf ab. Ein Rettungshubschrauber und Bergretter aus Rottach-Egern eilten zu Hilfe. Die Wiederbelebungsmaßnahmen wurden von den Rettern fortgesetzt - jedoch ohne Erfolg. Für den 54-jährigen Mann kam jede Hilfe zu spät. Der Verstorbene wurde mit dem Polizeihubschrauber geborgen. Das Kriseninterventionsteam übernahm die Betreuung der Begleiter des Mannes.

Berggipfel bestiegen, danach verschwunden

In den Ammergauer Alpen wird seit Freitag ein junger Urlauber vermisst. Der Mann war mit seinem Trekkingbike der Marke Terrafox von Bad Kohlgrub aus gestartet, um die Kreuzspitze zu besteigen.