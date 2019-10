vor 25 Minuten

Tödlicher Wanderunfall: 54-Jährige im Allgäu abgestürzt

Es waren die letzten Meter vor dem Gipfel: Am Gaisalphorn bei Oberstdorf stürzt am Samstag eine Frau ab. Ihre Verletzungen sind so schwer, dass der sie nur noch tot geborgen werden kann.