Tödlicher Verkehrsunfall zwischen Schulbus und Lkw

Auf der Staatsstraße zwischen Fürstenstein und Nammering im Kreis Passau hat sich am Nachmittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet: Laut Polizeiangaben sind ein Schulbus und ein Lkw in einer Kurve zusammengestoßen. Der Fahrer des 40-Tonners starb noch an der Unfallstelle. Der Busfahrer wurde schwer, die zehn Kinder im Schulbus wurden leicht verletzt.

Die Kinder werden vor Ort von der Polizei betreut, heißt es. Zur Unfallursache kann die Polizei noch keine Angaben machen. Es wird vermutet, dass der Schulbus und der Lkw im Gegenverkehr miteinander kollidiert sind. Die Staatsanwaltschaft Passau hat einen Gutachter geschickt. Die Straße im Bereich Steining wurde komplett gesperrt.