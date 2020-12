Tödlicher Verkehrsunfall in Zusmarshausen

Gestern Nachmittag ist in Zusmarshausen, im Landkreis Augsburg, eine 52-jährige Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen, wie die Polizei heute mitgeteilt hat. Dem Bericht zufolge ist die Frau gegen 14.50 Uhr auf der Staatsstraße 2510 in Richtung Zusmarshausen gefahren als sie im Bereich des Rothsees nach links von der Fahrbahn abgekommen ist. Das Auto rutschte eine steile Böschung hinunter und prallte frontal gegen einen Baum. Dabei wurde die Frau in ihrem Wagen eingeklemmt und so schwer verletzt, dass sie trotz Reanimationsversuchen noch am Unfallort starb.

Polizei bittet um Zeugenaussagen

Die Unfallursache ist nicht bekannt. Die Staatsanwaltschaft Augsburg hat angewiesen, einen Gutachter einzuschalten, um die Unfallursache zu klären. Am Pkw entstand ein Totalschaden in Höhe von 6000 Euro. Die Polizei konnte bislang keine direkten Unfallzeugen ermitteln, weshalb die Polizeiinspektion Zusmarshausen um Zeugenhinweise bittet.