Tödlicher Verkehrsunfall bei Hochstadt am Main

Ein 79 Jahre alter Mann ist bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B173 in Hochstadt am Main (Lkr. Lichtenfels) gestorben. Nach Angaben der Polizei war er aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal in ein entgegenkommendes Auto gekracht. Trotz Reanimationsmaßnahmen von Polizeibeamten und Notarzt erlag der 79-Jährige noch am Unfallort seinen Verletzungen.

Zwei weitere Menschen schwer verletzt

Der 60 Jahre alte Autofahrer im entgegenkommenden Auto sowie seine 52-jährige Ehefrau, die von Rettungskräften aus ihrem Auto befreit werden musste, erlitten schwere Verletzungen. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei Lichtenfels ermittelt zur Unfallursache.