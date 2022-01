Tödlicher Verkehrsunfall auf der B8 bei Langenzenn

Auf der Bundesstraße 8 auf Höhe Langenzenn hat sich am Samstagvormittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, bei dem eine Person ums Leben gekommen ist. Wie die Polizei mitteilt, war ein 82-jähriger Pkw-Fahrer um 10.45 Uhr mit seinem Kleinwagen auf der B8 in Richtung Neustadt a.d. Aisch unterwegs.

82-Jähriger war nach Unfall im Pkw eingeklemmt

Im einspurigen Bereich auf Höhe Ausfahrt Langenzenn-Nord geriet der Fahrer nach bisherigen Erkenntnissen aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrspur und prallte frontal in einen entgegenkommenden Lkw. Der 82-Jährige wurde bei dem Unfall im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die eingesetzten Feuerwehrleute befreit werden. Der Mann erlitt durch den Zusammenstoß so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

B8 war in beide Richtungen gesperrt

Der Fahrer des Lkw blieb laut Polizei körperlich unverletzt. Ein an die Unfallstelle gerufener Gutachter unterstützte die Polizei bei der Unfallaufnahme. Die B8 war für die Unfallaufnahme und Bergung in beide Fahrtrichtungen über mehrere Stunden voll gesperrt. Auch ein Rettungshubschrauber war an der Unfallstelle im Einsatz.