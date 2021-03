Tödlicher Verkehrsunfall auf der B19 bei Reichenberg

Am Montagabend kam es auf der B19 bei Reichenberg gegen 19.30 Uhr zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Wie die Polizei mitteilt, war ein 65-jähriger Mann auf der B19 in Richtung Würzburg unterwegs. Laut Zeugenaussagen hatte der 65-Jährige die Kreuzung bei "grün" überquert. Zur gleichen Zeit fuhr jedoch ein anderes Auto ebenfalls in die Kreuzung. An dessen Steuer saß ein 75-jähriger Mann. Er kam aus Albertshausen und war in Richtung Fuchsstadt unterwegs.

Fahrzeuge konnten nicht mehr rechtzeitig ausweichen

Der 65-Jährige versuchte laut Polizei noch auszuweichen, stieß aber dann frontal gegen die Beifahrerseite des kreuzenden Autos. Der 75-jährige Fahrer dieses Autos wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Für seine 69-jährige Beifahrerin kam laut Polizei jede Hilfe zu spät. Sie erlag auf dem Weg ins Krankenhaus ihren schweren Verletzungen. Der 65-jährige Autofahrer war nach dem Zusammenstoß in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Auch er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Die B19 war für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten gesperrt. Die Polizei ermittelt derzeit zum Unfallhergang. Um den Unfallhergang nachzuvollziehen, wurde ein Sachverständiger dazugeholt.