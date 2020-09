Tödlicher Verkehrsunfall auf der A9

Auf der A9 in Fahrtrichtung München hat sich am frühen Sonntagmorgen ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein Autofahrer ist mit seinem Fahrzeug von hinten gegen einen Lastwagen geprallt und dabei ums Leben gekommen. "Der 31-Jährige überschlug sich mehrfach in seinem Wagen und wurde tödlich verletzt", sagte eine Polizeisprecherin am Morgen.

Unfallursache noch unklar

Fünf weitere Autos krachten in die Unfallstelle bei Hilpoltstein. Zwei Menschen erlitten leichte Verletzungen und kamen in die Klinik. Die A9 wurde nach dem Unfall in beide Richtungen zeitweise gesperrt. Der Verkehr wurde über den Parkplatz Offenbau umgeleitet. Warum der 31-Jährige, der in Richtung München unterwegs war, mit seinem Wagen auf den Lastwagen auffuhr, sollen Ermittlungen eines Gutachters klären.