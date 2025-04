Tödlicher Verkehrsunfall auf der A9 am Morgen

Bei einem Unfall mit einem Lastwagen und zwei Autos auf der Autobahn A9 in Oberbayern ist einer der Autofahrer ums Leben gekommen. Nach Angaben eines Polizeisprechers war ein 64-jähriger Lkw-Fahrer in Fahrtrichtung München unterwegs, als er nahe Schweitenkirchen im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm mit einem Auto zusammenstieß. Danach durchbrach der Sattelzug die Mittelleitplanke und prallte gegen ein weiteres Auto.

30-Jähriger starb bei dem Unfall

Der Fahrer des Autos, mit dem der Lastwagen um kurz nach 6 Uhr morgens als erstes zusammenstieß, starb laut Polizei durch die Kollision noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen. Der Lkw-Fahrer wurde mittelschwer verletzt. Der Pkw-Fahrer, der in Fahrtrichtung Nürnberg unterwegs war, blieb unverletzt.

Die Unfallursache muss noch ermittelt werden. Auch eine erste Schätzung zum Sachschaden gab es zunächst nicht.

Massive Verkehrsbehinderungen als Folge der Sperrung

Die A9 wurde auf Höhe Schweitenkirchen in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt. Es war auch ein Hubschrauber im Einsatz. Der Verkehr staute sich teilweise mehr als zehn Kilometer zurück. Wie die dpa berichtet, ist die Autobahn in Fahrtrichtung München inzwischen wieder frei befahrbar, in Fahrtrichtung Nürnberg sind zwei Fahrstreifen freigegeben.