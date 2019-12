Tödlicher Verkehrsunfall auf der A3 bei Erlangen

Bei einem Verkehrsunfall auf der A3 zwischen Höchstadt-Ost und Erlangen-West ist am Sonntagmorgen (08.12.19) ein Mensch ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei war ein Auto mit Fahrtrichtung Regensburg aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und in die Mittelschutzplanke gefahren. Ein nachfolgender Pkw konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte in die Unfallstelle.

Beifahrer bei Unfall getötet

Durch den Aufprall wurde der Beifahrer des ersten Wagens, der bereits ausgestiegen war, weggeschleudert und lebensgefährlich verletzt. Trotz Reanimationsmaßnahmen starb er noch an der Unfallstelle. Die Fahrerin des ersten Wagens wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Fahrer des nachfolgenden Wagens wurde leicht verletzt. Ein Gutachter soll nun den genauen Unfallhergang klären.