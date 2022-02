Tödlicher Verkehrsunfall auf dem Würzburger Stadtring

Ein 90-jähriger Autofahrer war auf dem Würzburger Stadtring in Richtung Schweinfurt unterwegs, als er im Bereich des Greinbergknotens in die Leitplanke prallte. Laut Polizei kümmerten sich Unfallzeugen sofort um den Senior. Trotzdem kam für ihn jede Hilfe zu spät: Er war so schwer verletzt, dass er noch noch an der Unfallstelle starb. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar und Gegenstand der polizeilichen Ermittlung.

Unfall-Ursache noch unklar

Um den Unfallhergang rekonstruieren zu können, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft auch ein Sachverständiger eingebunden. Außerdem waren Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Würzburg im Einsatz. Die Abfahrt vom Stadtring in Richtung B8 war für die Dauer der Unfallaufnahme und der erforderlichen Bergungs-Arbeiten komplett gesperrt.

Zeitgleich zwei Unfälle auf Würzburger Stadtring

Fast zeitgleich hat sich auf dem Stadtring in Würzburg noch ein weiterer Verkehrsunfall ereignet: Ein Auffahrunfall mit zwei leichtverletzten Personen. Die alarmierten Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst teilten sich auf, um beide Unfallstellen zu versorgen.

Die parallel verlaufende B19 war durch Einsatzfahrzeuge blockiert und über einen längeren Zeitpunkt hinweg in beide Richtungen nur einspurig befahrbar. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.