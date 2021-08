Tödlicher Unfall: Kind im Landkreis Unterallgäu von Zug erfasst

In Heimertingen im schwäbischen Landkreis Unterallgäu hat sich am Abend an einem beschrankten Bahnübergang ein tödlicher Unfall ereignet.

Junge konnte Zug nicht sehen

Wie die Polizei mitteilte, ignorierte ein 13-jähriger Junge die geschlossenen Halbschranken und das Rotlicht und schob sein Fahrrad über den Bahnübergang hinter einem wartenden Tankzug. Durch die blockierte Sicht konnte der Junge den nahenden Personenzug auf dem zweiten Gleis nicht sehen und wurde von diesem auf dem Gleis erfasst und tödlich verletzt.

Die Feuerwehren aus Heimertingen, Buxheim und Memmingen sowie Rettungskräfte und Kriseninterventionsteams aus der Region waren vor Ort. Zeugen und die anwesenden Eltern wurden psychologisch betreut.