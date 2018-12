vor etwa einer Stunde

Tödlicher Unfall: Zwei Lkw prallen bei Gerolzhofen zusammen

Zwei 40-Tonner sind am Nachmittag auf der B286 bei Gerolzhofen im Landkreis Schweinfurt zusammengeprallt. Ein Fahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Er war mit seinem Lkw aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten.