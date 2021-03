Tödlicher Unfall: Transporter kracht auf A6 in Stauende

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A6 sind am Donnerstagnachmittag zwei Menschen ums Leben gekommen. Zwei weitere Personen erlitten Polizeiangaben zufolge zum Teil lebensgefährliche Verletzungen.

Zwei Tote nach schwerem Verkehrsunfall auf der A6

Nach ersten Informationen war zwischen den Anschlussstellen Schwabach-West und Neuendettelsau ein mit vier Personen besetzter Transporter an einem Stauende nahezu ungebremst in einen Lkw gekracht.

Zwei Transporter-Insassen starben noch an der Unfallstelle. Zwei weitere Personen wurden schwer verletzt, davon schwebt eine in Lebensgefahr. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert.

Die Autobahn war in Fahrtrichtung Heilbronn mehrere Stunden komplett gesperrt. Derzeit leitet die Polizei den Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei. Die Bergungs- und Aufräumarbeiten dauern an.