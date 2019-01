vor etwa einer Stunde

Tödlicher Unfall nahe Lenggries: Schneepflug stürzt in die Isar

In der Nähe des Sylvensteinspeichers hat sich ein tödlicher Unfall ereignet: Nahe der kleinen Ortschaft Fall bei Lenggries stürzte ein Schneepflug in die Isar. Der Fahrer wurde zunächst schwerst verletzt und starb am Nachmittag in der Klinik.