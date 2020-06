Tödlicher Unfall: Motorradfahrer beim Linksabbiegen übersehen

Ein Motorradfahrer ist Samstagnachmittag bei Inzell bei einem Unfall mit einem Pkw tödlich verletzt worden. Nach jetzigem Kenntnissstand wurde der 71-Jährige von dem Lenker des Pkw beim Linksabbiegen übersehen.

Ungebremst in die Seite des Pkw

Der Motorradfahrer war mit seinem Kraftrad gegen 17.15 Uhr auf der Bundesstraße 305 von Inzell Richtung Süden unterwegs. An der Abzweigung nach Ruhpolding kam dem Schneizlreuther ein Pkw entgegen, der vor ihm links abbog. Der 71-Jährige prallte ungebremst in die Seite des Pkw und zog sich dabei so schwere innere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Autofahrer unter Schock

Der Pkw-Fahrer und seine Ehefrau mussten wegen eines Schocks medizinisch versorgt werden. Die Polizeiinspektion Ruhpolding sucht noch Zeugen des Unfalls.