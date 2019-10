Tödlicher Unfall mitten in Augsburg

Feuerwehr und Polizei mussten in der vergangenen Nacht zu einem im Augsburger Univiertel brennenden Auto ausrücken. Nach ersten Erkenntnissen der Augsburger Polizei war der Fahrer mit hoher Geschwindigkeit in einer Linkskurve geradeaus weitergefahren. Das Fahrzeug kollidierte mit einem Baum direkt an der Universität Augsburg und fing Feuer.

Unfallopfer stirbt in seinem Wagen

Der Mann verbrannte in seinem Fahrzeug. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden. Bisher wissen die Ermittler nur, dass es sich um ein männliches Opfer handelt, die Identität müsse noch geklärt werden. Ein Gutachter war noch in der Nacht mit der Klärung der Unfallursache beauftragt.