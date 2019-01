Tödlicher Unfall mit Streifenwagen: Polizist wird angeklagt

Der Polizist war im April 2018 mit Blaulicht und Martinshorn auf dem Weg zum Einsatz. Als er die rote Ampel bei Zirndorf-Wintersdorf überquerte, erfasste er einen Mopedfahrer, der von rechts kommend bei grün auf die Straße fuhr. Der 30-jährige Biker starb noch an der Unfallstelle. Das Polizeiauto kollidierte anschließend noch mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Dessen 68-jähriger Fahrer wurde leicht verletzt. Der 30-jährige Polizist am Steuer und seine 22-jährige Kollegin auf dem Beifahrersitz erlitten einen Schock.

Amtsgericht Fürth muss Anklage noch zulassen

Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth hat nun Anklage gegen den Polizeibeamten erhoben, bestätigte Antje Gabriels-Gorsolke, die Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Der 30-Jährige muss sich wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung verantworten. Das Amtsgericht Fürth hat nun darüber zu entscheiden, ob die Anklage zugelassen wird. Die Staatsanwaltschaft war in ihren Ermittlungen zu dem Ergebnis gekommen, der Polizist sei zwar mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs gewesen. Doch an der Ampel habe er mit Querverkehr rechnen und sich vergewissern müssen, dass ihn die anderen Verkehrsteilnehmer sehen, so Gabriels-Gorsolke.

Gutachter: Unfall war vermeidbar

Nach dem Unfall hatte die Staatsanwaltschaft einen Gutachter beauftragt, um den genauen Hergang zu rekonstruieren. Dieser stellte fest, dass der Zusammenstoß mit dem Mopedfahrer trotz der hohen Geschwindigkeit vermeidbar gewesen wäre, wenn der Streifenwagen an der Ampel abgebremst hätte. Der Streifenwagen fuhr 140 Kilometer.

Polizeiinspektion Nürnberg ermittelte

Die beiden Polizisten im Streifenwagen gehören zur Verkehrspolizeiinspektion Fürth. Aus Neutralitätsgründen hatte zunächst die Verkehrspolizeiinspektion Nürnberg die Ermittlungen übernommen und nicht die eigentlich zuständige Inspektion Fürth.