Tödlicher Unfall mit Müllfahrzeug in Obernburg

Am Montagvormittag ist es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B426 bei Obernburg im Landkreis Miltenberg gekommen. Gegen 10.30 Uhr bog ein 57-Jähriger mit seinem VW Caddy auf die Bundestraße in Richtung Mömlingen. Daraufhin verlor der Fahrer aus noch ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr.

Frontalzusammenstoß auf der B426

Dort prallte der Wagen laut Polizei frontal auf einen entgegenkommenden Mülltransporter. Der 41-jährige Lkw-Fahrer im Mülltransporter wurde leichtverletzt und musste nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden. Für den 57-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb an der Unfallstelle. Die Polizeiinspektion Obernburg nahm die Ermittlungen zur Unfallursache auf. Hierzu wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.