Tödlicher Unfall mit Jogger bei Markt Berolzheim

Bei Markt Berolzheim im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen hat sich am Abend ein tragischer Unfall ereignet: Ein 51-jähriger Jogger wurde von einem Auto erfasst und tödlich verletzt. Nach Angaben der Polizei war der Mann auf der Straße zwischen Trommetsheim und Markt Berolzheim unterwegs.

Jogger starb noch an der Unfallstelle

Kurz nach einer Eisenbahnunterführung wurde der Mann dann von dem Auto erfasst. Die Unfallursache ist unklar. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Jogger in den Straßengraben geschleudert. Ersthelfer versuchten noch, dem Mann zu helfen – allerdings waren seine Verletzungen so schwer, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der Fahrer des Pkw blieb unverletzt.