Tödlicher Unfall: Mann stürzt beim Telefonieren in U-Bahn-Gleis

Ein 46-jähriger Münchner ist am Samstag bei einem U-Bahn-Unfall ums Leben gekommen. Das Opfer war beim Telefonieren in die Gleise gestürzt. Wie das Polizeipräsidium München berichtet, hatte der Mann kurz nach 15 Uhr auf dem Bahnsteig der Haltestelle Harras im Stadtteil Sendling gewartet und dort telefoniert. Gerade in dem Moment als ein Zug der Linie U6 einfuhr, stürzte der 46-Jährige über die Kante in die Gleise. Der Münchner wurde durch den Zusammenprall mit der U-Bahn so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb.

U-Bahn-Fahrer unter Schock

Der 26-jährige U-Bahn-Fahrer erlitt einen Schock und musste von einem Team des Kriseninterventionsdienstes betreut werden. Der U-Bahn-Betrieb zwischen den Haltestellen Implerstraße und Partnachplatz war für mehrere Stunden unterbrochen. Nach jetzigem Ermittlungsstand geht die Polizei von einem Unfallgeschehen aus und nicht von einem Suizid. Nach Angaben der Beamten war der Verunglückte selbst Bediensteter bei der Deutschen Bahn.