Tödlicher Unfall in München: Motorradfahrer von Lkw überrollt

Ein tragischer Unfall hat sich am Freitag in München-Obergiesing an der Kreuzung Tegernseer Landstraße/Peter-Auzinger-Straße ereignet. Ein 42-jähriger Lkw-Fahrer aus dem Landkreis München hatte dort an der Ampel bei Rotlicht gehalten. Als die Ampel auf Grün schaltete, wollte er von der Tegernseer-Landstraße nach links in die Peter-Auzinger-Straße einbiegen. Dabei streifte er einen 66-jährigen Motorradfahrer, der vor ihm ebenfalls nach links abbiegen wollte.

Motorradfahrer von Lastwagen überrollt

Der Motorradfahrer stürzte auf die Fahrbahn und wurde von zwei Rädern des Lastwagens überrollt. Nach Angaben der Polizei war der 66-Jährige sofort tot. Notarzt und Rettungshubschrauber konnten keine Hilfe mehr leisten.

Ermittlungen zum Unfallhergang laufen

Ein Kriseninterventionsteam musste den Lastwagenfahrer betreuen. An der Unfallkreuzung in Obergiesing kam es im Feierabendverkehr zu erheblichen Behinderungen. Die Polizei versucht jetzt, den genauen Unfallhergang zu klären.