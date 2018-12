Tödlicher Unfall in Langquaid: Mann rückwärts von Lkw überrollt

Am Donnerstagmorgen ist ein 58-Jähriger in Langquaid von einem Lkw überrollt und getötet worden. Die Polizei Kelheim meldet, dass ein 39-Jähriger aus dem Landkreis Regensburg am Steuer des Lkw gesessen ist.

Beim Rückwärtsfahren Fußgänger übersehen

Da der Schulweg in Langquaid, in den er eine Lieferung gebracht hatte, eine Sackgasse ohne Wendemöglichkeit ist, musste er seinen Lkw rückwärts hinausfahren. Dabei übersah er den Fußgänger aus dem Landkreis Sulzbach-Rosenberg und überfuhr in.

Der 58-Jährige wurde am Kopf verletzt und trug schwere innere Verletzungen davon, wie die Polizei berichtet. Reanimationsmaßnahmen an der Unfallstelle waren erfolglos, er starb noch vor Ort.

Autofahrer musste alles mit ansehen

Wie ein Polizeisprecher dem BR sagte, hat ein 61-jähriger Autofahrer den Unfallhergang beobachtet und noch versucht, beide Männer mit Hupe und Lichthupe zu warnen. Als er aus seinem Auto ausgestiegen war und gerufen hatte, war es bereits zu spät. Ein Unfallgutachter bearbeitet jetzt den Fall.