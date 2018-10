Tödlicher Unfall in Fürth

In der Schwabacher Straße in Fürth wurde heute Vormittag gegen 10.45 Uhr ein Fußgänger tödlich verletzt.

Ursache unklar

Ein 44 -jähriger Fahrer war mit seinem Wagen im Fürther Süden in Richtung Nürnberg-Gebersdorf unterwegs, als er aus bisher ungeklärter Ursache auf Höhe der Kaiserstraße einen 20-jährigen Fußgänger umfuhr. Der junge Mann erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen. Er wurde noch an der Unfallstelle vom Rettungsdienst reanimiert und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Dort erlag er seinen schweren Verletzungen. Der Fahrer des PKW blieb unverletzt.

Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen aufgenommen

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wurde ein Gutachter zur Klärung des Unfallhergangs hinzugezogen. Der Verkehr wurde während der Unfallaufnahme umgeleitet.