Tödlicher Unfall in Forchheim nach Wendemanöver auf Staatsstraße

Der Fahrgast eines Taxis ist nach einem Unfall, der sich am Freitagnachmittag in Forchheim ereignete, gestorben. Er starb in der Nacht zum Samstag an seinen Verletzungen, wie die Polizei mitteilte.

Unfall in Forchheim: Frau wollte offenbar auf Staatsstraße wenden

Der 87-Jährige war am Freitagnachmittag in einem Taxi gerade stadtauswärts in einem Taxi auf der Staatsstraße ST2243 unterwegs. Dann habe eine 53 Jahre alte Frau, die mit ihrem Auto vor dem Taxi fuhr, versucht, zu wenden. Es kam zum Zusammenstoß.

Unfall in Forchheim: 87-Jähriger stirbt in der Klinik

Der Taxifahrer habe den Zusammenprall nicht mehr verhindern können. Beim Unfall wurde der Taxi-Fahrgast von der Rücksitzbank gegen den Vordersitz gestoßen. Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus. Dort habe sich sein Zustand dann zunehmend verschlechtert.

Der Taxifahrer und die Autofahrerin wurden leicht verletzt. Auch sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beträgt rund 15.000 Euro. Polizeibeamte ermitteln zur genauen Unfallursache.