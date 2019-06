Tödlicher Unfall in Burlafingen: 20-Jähriger von Auto erfasst

Ob es sich um absichtliche Fahrerflucht handelt, müssten laut Polizei erst die Ermittlungen zeigen.

Womöglich hatte der Fahrer in der Nacht zum Sonntag gar nicht bemerkt, dass er den 20-jährigen Fußgänger angefahren hatte. Der war laut Polizei nach einem Dorffest in Burlafingen auf einem Feldweg in Richtung Pfuhl unterwegs und wollte dort gegen 3 Uhr nachts die Kreisstraße überqueren.

Dabei erfasste ihn ein Auto und verletzte ihn so schwer, dass er noch an der Unfallstelle starb. Ein anderer Autofahrer fand den leblosen Körper und alarmierte die Polizei.

Ermittlungen bisher ohne Erfolg

Feuerwehr, Polizei und Unfallanalytiker versuchten noch in der Nacht, durch Spuren am Unfallort den Fahrer zu ermitteln - allerdings ohne Erfolg.

Zeugen, die in der Nacht zum Sonntag im Bereich der Kreisstraße unterwegs waren, werden gebeten, sich bei der Polizei Neu-Ulm zu melden (0731 / 8 01 30).