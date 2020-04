Tödlicher Unfall in Bayreuth: Lastwagen erfasst Fahrradfahrer

Ein Fahrradfahrer ist am Mittwochnachmittag (22.04.20) in Bayreuth von einem Lastwagen erfasst und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 24-jähriger Lkw-Fahrer auf der Bismarckstraße stadteinwärts und wollte nach rechts auf den Wittelsbacherring abbiegen. Dabei habe das Baustellenfahrzeug den rechts neben ihm fahrenden Pedelec-Fahrer erfasst und unter dem Vorderreifen eingeklemmt. Der Radfahrer verstarb noch an der Unfallstelle, teilte die Behörde mit.

Lastwagenfahrer erleidet Schock

Der 24-jährige Lastwagenfahrer sei körperlich unversehrt geblieben, habe aber einen Schock erlitten. Neben den knapp 60 Einsatzkräften der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei sei auch die Staatsanwaltschaft Bayreuth vor Ort gewesen.