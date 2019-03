Tödlicher Unfall im Ostallgäu

Auf der Kreisstraße OAL 3 hat es am Mittwochnachmittag einen tödlichen Unfall gegeben. Wie die Polizei am Abend mitteilte, kam ein Motorradfahrer ums Leben. Der Biker hatte versucht, einen Traktor mit Güllefass zu überholen. Der Traktorfahrer bemerkte den Motorradfahrer offenbar nicht und bog an einer Abzweigung nach links ab.

Auch ein Kind wurde schwer verletzt

Daraufhin prallten Motorrad und Traktor zusammen. Der Biker wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Als Sozius hatte der Mann ein Kind dabei, das per Rettungshubschrauber mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht wurde. Der Traktorfahrer und sein Mitfahrer erlitten einen Schock.

Andere Verkehrsteilnehmer kümmerten sich um die Unfallbeteiligten und leisteten Erste Hilfe. Ein Kriseninterventionsteam war im Einsatz. Ein Sachverständiger soll jetzt den genauen Unfallhergang klären.