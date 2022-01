Tödlicher Unfall im Landkreis Wunsiedel: Auto erfasst Fußgänger

Ein Spaziergänger ist am Dienstagmorgen in der Nähe von Arzberg von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Der 48-Jährige soll seinen Hund auf einer Kreisstraße ausgeführt haben. Die Polizei will nun den genauen Unfallhergang ermitteln.