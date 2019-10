Tödlicher Unfall im Fichtelgebirge

Am frühen Dienstagabend fuhr ein 40-jähriger Slowake mit einem Renault von Wunsiedel kommend in Richtung Röslau. Aus bislang unbekannter Ursache geriet sein Auto dabei ins Schleudern und stieß mit einem entgegenkommenden Mercedes eines ebenfalls 40 Jahre alten Wunsiedlers frontal zusammen. In beiden Fahrzeugen befanden sich jeweils zwei Mitfahrer. Einer der Beifahrer im slowakischen Auto erlag an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die anderen fünf Insassen, die teilweise in den Fahrzeugen eingeklemmt waren, kamen mit schweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser.

Nachfolgender Verkehr betroffen

Ein unmittelbar hinter dem Renault mit seiner Suzuki fahrender 53-Jähriger stürzte aufgrund des Unfallgeschehens mit seinem Motorrad, ohne dabei mit den anderen beiden Unfallautos in Berührung zu kommen. Er verletzte sich ebenfalls und musste im Krankenhaus behandelt werden. Die Feuerwehren aus Wunsiedel und Umgebung befreiten die eingeklemmten Personen aus den Fahrzeugen, sorgten für Beleuchtung an der Unfallstelle und unterstützen bei Verkehrsmaßnahmen.

Sachverständiger soll Unfallursache klären

Die Staatsstraße musste für mehrere Stunden gesperrt werden. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt etwa 20.000 Euro. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Hof unterstützte ein Sachverständiger die Beamten der Polizei Wunsiedel bei der Klärung der genauen Unfallursache.