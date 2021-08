vor etwa einer Stunde

Tödlicher Unfall: Fußgängerin in Regensburg von Auto erfasst

Ein 27-Jähriger hat am Morgen in Regensburg eine Fußgängerin mit seinem Wagen erfasst. Die Frau verstarb wenig später im Uniklinikum an ihren schweren Verletzungen. Die Greflingerstraße war stadtauswärts für drei Stunden gesperrt.