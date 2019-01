Tödlicher Unfall: Fußgänger übersehen und zweimal überrollt

Ein Fußgänger ist in Plattling (Lkr. Deggendorf) von einem abbiegenden Lastwagen erfasst worden und am Unfallort gestorben. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall am Mittwochabend an der Abzweigung Scheiblerstraße.

Ein 37-jähriger LKW-Fahrer wollte nach links Richtung Autobahn abbiegen - zugleich überquerte ein 71-jähriger Fußgänger die Straße. Wie die Polizei sagt, ist die Kreuzung durch Ampeln geregelt, sie zeigte beim LKW-Fahrer grün.

Fußgänger zweimal überrollt

Aus bisher ungeklärter Ursache übersah der LKW-Fahrer den Fußgänger und überrollte ihn. Ein nachfolgendes Auto überrollte den Fußgänger ebenfalls, er erlitt tödliche Kopfverletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle.

Die Straße war während der Unfallaufnahme gesperrt, der Verkehr musste umgeleitet werden.