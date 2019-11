Tödlicher Unfall beim Abladen: Lkw-Fahrer stürzt von Ladefläche

Der 56-Jährige war am Donnerstag (07.11.19) gegen 10.45 Uhr gemeinsam mit einem anderen Mann auf einem Firmengelände in der Moritz-Fischer-Straße damit beschäftigt, mit Säcken beladene Paletten von einem Lkw abzuladen. Aus bislang unbekannter Ursache stürzte der Lkw-Fahrer von der Ladefläche und verletzte sich dabei schwer. Trotz sofortigen Reanimationsmaßnahmen verstarb der Mann noch an der Unfallstelle.

Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen zum Hergang des Betriebsunfalles bereits aufgenommen. Auch das Gewerbeaufsichtsamt ist in die Untersuchungen mit eingebunden. Bislang haben sich keine Hinweise auf Fremdverschulden ergeben.