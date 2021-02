Tödlicher Unfall bei Wolfsegg: Rentner übersieht Auto

An einer Kreuzung bei Wolfsegg im Landkreis Regensburg sind gestern Nachmittag zwei Autos zusammengeprallt. Wie die Polizei mitteilt, starb der Unfallverursacher noch an der Unfallstelle, die Frau aus dem anderen Auto erlitt schwere Verletzungen.

Unfallverursacher starb an der Unfallstelle

Der 92-jährige Rentner hatte laut Polizei mit seinem Auto beim Einbiegen in eine Kreisstraße der 55-jährigen Fahrerin eines Mini die Vorfahrt genommen. Beide Autos wurden durch die Wucht des Aufpralls von der Fahrbahn geschleudert. Für den 92-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen, so die Polizei.

Rettungshubschrauber bringt schwerverletzte Frau in Klinik

Die ebenfalls schwer verletzte Autofahrerin wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Staatsanwaltschaft Regensburg hat zur Klärung des genauen Unfallhergangs einen Gutachter hinzugezogen.