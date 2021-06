Tödlicher Unfall bei Wallersdorf: Frontalcrash zweier Lkw

Bei einem Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2325 zwischen Altenbuch und Wallersdorf im Kreis Dingolfing-Landau ist am Montagnachmittag ein Lkw-Fahrer ums Leben gekommen.

Hubschrauber im Einsatz

Nach Angaben der Polizeiinspektion Landau an der Isar kollidierte ein 25-jähriger Lkw-Fahrer, der von Altenbuch Richtung Wallersdorf unterwegs war, auf Höhe Wolfersdorf frontal mit einem ihm entgegenkommenden Sattelzug eines 54-Jährigen. Der 25-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Der 54-Jährige starb noch an der Unfallstelle.

Stundenlange Bergungsarbeiten

Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 250.000 Euro, so die Polizei. Auf der Strecke kam es zu Verkehrsbehinderungen. Die Bergungsarbeiten dauerten am Abend noch an. Ein Gutachter soll den Unfallhergang klären.