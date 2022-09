Tödlicher Unfall bei Wachenroth – A3 stundenlang gesperrt

Zwei Tote, zwei Schwerverletzte

In Folge des Unfalls krachte ein VW in den ersten Lkw. Die beiden 50 und 58 Jahre alten Insassen des Golf starben noch an der Unfallstelle. Die beiden Lkw-Fahrer erlitten schwere Verletzungen. Sie wurden mit zwei Hubschraubern in die Klinik geflogen. Die Unfallstelle war die ganze Nacht über gesperrt, es bildete sich ein kilometerlanger Stau. Erst am Samstagvormittag gegen 9.30 Uhr wurde die Sperrung aufgehoben, so die Polizei auf BR-Nachfrage.