Tödlicher Unfall bei Schöfweg: Fahrer hatte fast zwei Promille

Ein 30-Jähriger, der Mitte August bei Schöfweg im Kreis Freyung-Grafenau mit seinem Auto auf einen Parkplatz gerast ist, war zum Unfallzeitpunkt stark alkoholisiert. Wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Passau auf BR-Anfrage mitteilt, haben zwei verschiedene Bestimmungsmethoden einen Blutalkoholwert von 1,94 Promille ergeben. Ein 24-jähriger Passant auf dem Rastplatz starb bei dem Unglück.

Unfallfahrer war "absolut fahruntüchtig"

Mit fast zwei Promille Alkohol im Blut war der Unfallfahrer "absolut fahruntüchtig". Die absolute Fahruntüchtigkeit wird schon ab einem Wert von 1,1 Promille erreicht. Wer mit einem solchen Wert Auto fährt, begeht eine Straftat, nicht nur eine Ordnungswidrigkeit.

Vorwurf der fahrlässigen Tötung

Dem 30-jährigen Autofahrer wird somit fahrlässige Tötung in Verbindung mit Trunkenheit im Verkehr vorgeworfen, so die Sprecherin der Staatsanwaltschaft weiter. Darauf steht eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren. Der Unfallfahrer hat mittlerweile das Krankenhaus verlassen und sitzt nicht in Untersuchungshaft.

Der Prozess gegen den 30-Jährigen wird frühestens in zwei Monaten starten, heißt es. Bis dahin müssen noch alle Zeugen vernommen und der genaue Ablauf des Unfalltages rekonstruiert werden.

Kontrolle verloren und auf Parkplatz gerast

Am 14. August war der 30-Jährige mit seinem Auto von der Straße abgekommen und auf den Parkplatz gerast. Er erfasste einen Tisch und Bänke aus Granit und Holz. Ein zufällig auf dem Rastplatz anwesender 24-Jähriger wurde durch umherfliegende Teile tödlich am Kopf verletzt. Dessen Freundin blieb unverletzt.