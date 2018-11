Tödlicher Unfall bei Rattenkirchen

Laut Polizei geriet ein Pkw auf der Bundesstraße bei Rattenkirchen im oberbayerischen Landkreis Mühldorf in den Gegenverkehr und krachte frontal in einen Kleinbus. Das Auto ging in Flammen auf. Der Fahrer starb noch in dem brennenden Wrack. Auch der Kleinbus brannte aus. Die vier Insassen konnten jedoch gerettet werden und wurden ins Krankenhaus gebracht.

Großeinsatz für Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte

Weshalb das Auto auf die Gegenfahrbahn geraten war, ist laut Polizei unklar. Zahlreiche Einsatzkräfte der örtlichen Rettungsdienste, Feuerwehren und Polizei waren im Einsatz. Die B 12 war für mehrere Stunden gesperrt.