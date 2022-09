Tödlicher Unfall bei Monheim – Raser wegen Mordes vor Gericht 

Vor dem Landgericht Augsburg hat der Prozess gegen zwei junge Männer wegen Mordes beziehungsweise Beihilfe zum Mord begonnen. Dabei geht es um einen tödlichen Verkehrsunfall von April 2021. Nach dem Verlesen der Anklageschrift war der erste Prozesstag aber schon wieder beendet. Der Grund: Vier Sachverständige, die im Prozess gehört werden sollen, hatten laut Richter keine Zeit.

Verteidiger weist Mord-Vorwurf zurück

Die Verteidiger des wegen Mordes angeklagten 28-Jährigen erklärten, dass dieser am nächsten Prozesstag, dem 5. Oktober, eine schriftliche Erklärung abgeben wolle. Dem BR sagte Moritz Bode, einer der beiden Verteidiger, dass es aus seiner Sicht kein Mord gewesen sei, diesen Vorwurf wolle man vor Gericht ausräumen.

Zusammenprall mit 150 km/h

Dem angeklagten Fahrer wirft die Staatsanwaltschaft Augsburg vor, sein 240 PS starkes Auto auf der Staatsstraße zwischen Warching und Monheim auf bis zu 204 Kilometer pro Stunde beschleunigt zu haben. An einer Kuppe sei das Fahrzeug abgehoben, der Fahrer habe die Kontrolle verloren und sei mit 150 Stundenkilometern in das entgegenkommende Auto einer 54 Jahre alten Frau gekracht. Sie verstarb noch an der Unfallstelle. Die Staatsanwaltschaft wertet die Fahrt bei Monheim als illegales Autorennen.

Anklage sieht Merkmale für Mord

Der Angeklagte soll aus niedrigen Beweggründen und heimtückisch einen Menschen getötet haben. Deshalb wird dem 28-Jährigen Mord vorgeworfen. Er habe die Strecke gut gekannt und der Gegenverkehr sei bereits zu erkennen gewesen. Bei der Autofahrt soll der Fahrer unter dem Einfluss von Marihuana gestanden haben.

Vorwurf der Beihilfe – Angeklagter will sich nicht äußern

Der 29-jährige Beifahrer steht ebenfalls vor Gericht. Ihm wird vorgeworfen, dass er den Fahrer angefeuert haben soll, eine möglichst hohe Geschwindigkeit zu erreichen. Die Anklage lautet auf Beihilfe zum Mord. Laut seiner Verteidigerin wird er sich vor Gericht nicht äußern.

Staatsanwaltschaft erinnert an Folgen des Unfalls

Die Verlesung der Anklage nahmen die beiden Angeklagten ruhig und ohne große Regung zur Kenntnis. Als es darum ging, dass die 54-jährige getötete Frau noch an der Unfallstelle verstarb, senkte der wegen Mordes angeklagte Mann seinen Blick.

Nebenkläger nicht im Gerichtssaal

Als Nebenkläger in dem Prozess tritt die Familie der Verstorbenen auf, ihre Plätze im Gerichtssaal blieben aber leer. Laut dem Anwalt der Nebenklage sieht sich die Familie zurzeit nicht in der Lage, dem Prozess beizuwohnen.