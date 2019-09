Tödlicher Unfall bei Landsberg: Jugendlicher Mopedfahrer stirbt

Am Donnerstagabend befuhr ein heranwachsender Jugendlicher aus dem westlichen Landkreis Landsberg mit seinem Leichtkraftrad die Kreisstraße von Erpfting nach Igling. Ein 28-jähriger Autofahrer kam von der Iglinger Straße von Landsberg am Lech und wollte nach links in Richtung Erpfting abbiegen. An der Kreuzung Iglinger Straße/Kreisstraße LL 2, kollidierten beide Fahrzeuge.

Jugendlicher Mopedfahrer stirbt auf der Straße

Bei dem Verkehrsunfall verstarb der 16-jährige Leichtkraftradfahrer noch an der Unfallstelle. Der 28-jährige Autofahrer wurde verletzt. Polizei und Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen aufgenommen. Ein Unfallgutachter wurde hinzugezogen.