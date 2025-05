Tödlicher Unfall bei Herzogenaurach: Auto kracht in Bikergruppe

Am Sonntag ist es auf der Staatsstraße zwischen Fürth-Vach und Herzogenaurach zu einem folgenschweren Verkehrsunfall gekommen. Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken mitteilte, war ein 37-jähriger Autofahrer aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und frontal in eine Gruppe von drei Motorradfahrern gefahren.

Zwei Menschen sterben nach Zusammenprall

Durch die Wucht des Aufpralls erlitt die 46-jährige Beifahrerin derart schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Ein 39-jähriger Motorradfahrer konnte vor Ort durch die alarmierten Rettungskräfte reanimiert werden und wurde im Anschluss in einem akut lebensbedrohlichen Zustand in ein Krankenhaus geflogen. Dort starb der Mann am späten Nachmittag an den Folgen seiner Verletzungen.

Unfallursache noch unklar

Der Unfallverursacher erlitt ebenfalls schwere Verletzungen und wird derzeit weiterhin intensivmedizinisch versorgt. Auch die beiden weiteren beteiligten Motorradfahrer wurden schwer verletzt.

Die Staatsstraße war mehrere Stunden lang komplett gesperrt. Rettungskräfte und Polizei sowie drei Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Seelsorger kümmerten sich um die Einsatzkräfte. Die Polizeiinspektion Herzogenaurach hat nun die Ermittlungen zur Klärung des Unfallhergangs aufgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.