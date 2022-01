Tödlicher Unfall bei Biebelried: Auto prallt gegen Unterführung

Bei einem Verkehrsunfall auf der B8 in Höhe Biebelried ist am Sonntagmittag ein Autofahrer ums Leben gekommen. Der 24-Jährige war mit seinem Auto gegen die Unterführung der A7 geprallt. Er starb wenig später in einem Krankenhaus.